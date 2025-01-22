Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы
Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Отмечается, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, будут проверять законность его нахождения на территории страны, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в муниципальной или государственной общеобразовательной организации и начнется с 1 апреля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование перед зачислением теперь обязательно, проводить его будут бесплатно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru