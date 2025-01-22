Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы

Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Медведев: Более 40% детей мигрантов в школах плохо владеют русским языком

Отмечается, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, будут проверять законность его нахождения на территории страны, а также знание русского языка.

Тестирование будет проходить в муниципальной или государственной общеобразовательной организации и начнется с 1 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование перед зачислением теперь обязательно, проводить его будут бесплатно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МигрантыШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры