Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы

Отмечается, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, будут проверять законность его нахождения на территории страны, а также знание русского языка.

Тестирование будет проходить в муниципальной или государственной общеобразовательной организации и начнется с 1 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование перед зачислением теперь обязательно, проводить его будут бесплатно, передает «Радиоточка НСН».

