Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным, проводить его будут бесплатно.



Согласно этому же закону, дети мигрантов, незаконно находящихся в России, не могут быть приняты в школу.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

