Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным, проводить его будут бесплатно.
Согласно этому же закону, дети мигрантов, незаконно находящихся в России, не могут быть приняты в школу.
Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru