Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Минпросвещения разрабатывает новые правила для приема мигрантов в школы

Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным, проводить его будут бесплатно.

Согласно этому же закону, дети мигрантов, незаконно находящихся в России, не могут быть приняты в школу.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ШколаМигрантыВладимир ПутинЗакон

Горячие новости

Все новости

партнеры