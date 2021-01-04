Установка электрических рамок для госномеров может оставить водителей без прав

Стало известно об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, сообщает РИА Новости.

Эксперты предупредили о последствиях такого способа избежать наказания. Устройства позволяют по сигналу водителя немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры. По словам инспекторов ГИБДД, за установку рамки-обманки владельца транспортного средства ждет штраф в 5 тысяч рублей.

Юристы также напоминают, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит даже лишением прав. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.

В России с 1 апреля изменят правила сдачи практической части экзамена на водительские права

Ранее стало известно о том, что в Москве работает восемь камер, способных распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также разговор по телефону за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Штрафы ГибддАвтовладельцыАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры