Установка электрических рамок для госномеров может оставить водителей без прав

Стало известно об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, сообщает РИА Новости.

Эксперты предупредили о последствиях такого способа избежать наказания. Устройства позволяют по сигналу водителя немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры. По словам инспекторов ГИБДД, за установку рамки-обманки владельца транспортного средства ждет штраф в 5 тысяч рублей.

Юристы также напоминают, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит даже лишением прав. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.