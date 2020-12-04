Названо расположение камер в Москве, фиксирующих непристегнутый ремень водителя

В Москве работает восемь камер, способных распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также разговор по телефону за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что камеры находятся в разных частях города. Такие комплексы с высокой точностью распознают нарушение с помощью нейросети и Big Data.

Две камеры размещены на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне Третьего Транспортного кольца недалеко от улицы 2-й Бауманской, на внутренней стороне Садового кольца у Сухаревской площади, Звенигородском шоссе у дома 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60. Однако камера находится в Новой Москве.

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал сомнение в необходимости проблесковых маячков для мотоциклистов и возможности парковаться на тротуарах.

«Мотоциклисты должны вести себя на дорогах также, как и все автомобилисты. Почему им нужна дополнительная стоп-линия? Она одна для всех, вот и соблюдайте ее. Парковка на тротуарах либо для всех запрещена, либо для всех разрешена. Не думаю, что для мотоциклистов нужны исключения. Как правило, парковки на тротуарах запрещены, и эта линия в целом реализуется», - сказал автоэксперт.

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ФОТО: Камеры видеофиксации, видео, ГИБДД
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