Названо расположение камер в Москве, фиксирующих непристегнутый ремень водителя

В Москве работает восемь камер, способных распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также разговор по телефону за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что камеры находятся в разных частях города. Такие комплексы с высокой точностью распознают нарушение с помощью нейросети и Big Data.

Две камеры размещены на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне Третьего Транспортного кольца недалеко от улицы 2-й Бауманской, на внутренней стороне Садового кольца у Сухаревской площади, Звенигородском шоссе у дома 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60. Однако камера находится в Новой Москве.