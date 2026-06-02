Минцифры РФ попросили создать детские версии соцсетей
Муниципальный депутат и глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших российских разработчиков социальных сетей создать специальные детские версии сервисов.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо с требованием внедрить полноценный родительский контроль направлено на имя министра цифрового развития Максута Шадаева.
В обращении подчеркивается, что во всем мире активно обсуждается вопрос ограничения доступа несовершеннолетних к популярным онлайн-платформам. Во многих западных и азиатских государствах уже введены официальные запреты на регистрацию пользователей, рожденных после определенных дат.
Автор инициативы настаивает на том, что детские платформы должны быть полностью изолированы от взрослой части цифровых экосистем. Система администрирования и родительского контроля обязана полностью исключить появление запрещенного контента и регистрацию посторонних людей.
По мнению депутата, такие закрытые сервисы идеально подойдут для школьников начальных и средних классов. Они помогут детям безопасно освоить механизмы сетевого общения, а также будут полезны для учебы и поддержания связи с учебными заведениями.
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