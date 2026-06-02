МИД РФ обнародовал новую концепцию безопасности в Персидском заливе
МИД России обновило Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива на фоне продолжающегося вооруженного конфликта в Иране. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что текущая обстановка в регионе напрямую влияет на мировую экономику, энергетический рынок и безопасность морского судоходства.
Доработанная версия концепции базируется на строгой приверженности нормам международного права, фундаментальным положениям Устава ООН и соответствующим резолюциям Совбеза.
Важнейшим инструментом достижения поставленных задач определяется многосторонний формат, который обеспечит участие всех заинтересованных сторон в совместной оценке обстановки, выработке и реализации решений.
Документ также закрепляет принцип единой и неделимой безопасности при обязательном уважении интересов как региональных, так и внерегиональных участников. Этот подход охватывает военную, экономическую, энергетическую, транспортную и экологическую сферы.
Ранее глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН оценил шансы на перемирие между США и Ираном, от которого зависит будущее всех стран Персидского залива, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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