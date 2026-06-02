МИД РФ обнародовал новую концепцию безопасности в Персидском заливе

Документ также закрепляет принцип единой и неделимой безопасности при обязательном уважении интересов как региональных, так и внерегиональных участников. Этот подход охватывает военную, экономическую, энергетическую, транспортную и экологическую сферы.

Ранее глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН оценил шансы на перемирие между США и Ираном, от которого зависит будущее всех стран Персидского залива, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

