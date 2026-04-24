«И шорты, и мини-юбки»: Как отличается культура дресс-кода России и Японии
Алексей Захаров раскрыл НСН, что японцы придут в офис в костюме и галстуке, даже если официально разрешено надеть шорты, однако в России все более свободных нравов.
В корпоративной культуре России нет жёстких требований к дресс-коду как в Японии, в основном даже в офисах крупных компаний стиль одежды достаточно свободный. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Жителей Токио призвали отказаться от деловых костюмов в пользу легкой повседневной одежды, включая шорты, чтобы сократить потребление электроэнергии в офисах, пишет BFM TV со ссылкой на заявление губернатора города Юрико Коике. В частности, там призвали носить легкую одежду, в которой приоритет отдается комфорту, включая рубашки-поло, футболки и кроссовки. Захаров раскрыл, как с дресс-кодом обстоят дела в крупных компаниях России.
«В абсолютном большинстве компаний России дресс-код достаточно свободный. Просто если господин Сечин (гендиректор компании «Роснефть». – Прим. НСН), или президент придут в шортах на работу, это будет выглядеть немножко странно. Поэтому у нас такой проблемы нет - носят и шорты, и мини-юбки. Чиновники, если это неофициальная встреча, все ходят без галстуков. Это очень редкая штука, когда даже крупным бизнесменам приходится соблюдать дресс-код. Что же касается японцев, то у них очень жесткие понятия о приличиях, поэтому там людей призывают действительно немножко ослабить свои рамки и ходить более свободно. У них есть такая проблема, что даже если можно, они все равно будут ходить в костюмах и галстуках, потому что так было принято последние 500 лет. У нас даже если какие-то правила записаны в корпоративных уставах компании, то они достаточно свободны по сравнению с Японией», - рассказал он.
Ранее международный fashion-эксперт, стилист Александр Белов заявил НСН, что надо запретить надевать шорты в театр, так как в такие места нужно приходить в более вечерних нарядях.
