Экономист предложил урезать расходы на нацпроекты и помощь соседям
Минфин России готовится к секвестру федерального бюджета на 2026 год. Экономист Игорь Строганов в беседе с «ФедералПресс» поддержал инициативу по аудиту государственных трат и поиску неэффективных статей для урезания.
Специалист обратил внимание на наличие в казне множества тяжелых национальных проектов, которые годами не приносят пользы, но продолжают поглощать средства. По его мнению, именно такие направления требуют первоочередной проверки.
Эксперт рекомендовал сократить финансирование нацпроекта по поддержке предпринимательства и уменьшить расходы на создание тепличных условий для частного бизнеса. Также Строганов предложил пересмотреть объемы финансовой помощи странам бывшего СССР и другим соседям.
Экономист сравнил текущую бюджетную политику с ситуацией, когда человек оплачивает собственные кредиты и вредные привычки, но при этом дает в долг соседу. Он подчеркнул, что подобные траты полностью противоречат базовым принципам финансовой грамотности.
Ранее представители Банка России и Минфина уведомили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита российского бюджета, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
