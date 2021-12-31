«Успеть до курантов!» Диетолог рассказала, как не объесться в Новый год

Владимир Путин и Джо Байден в режиме телеконференции обсудили положение дел на Украине и гарантии Москвы от продвижения НАТО на восток

Лавров: США ограничивают выдачу виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки

В Москве приступили к реставрации памятника Минину и Пожарскому

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в пятницу в Москве