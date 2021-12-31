«Успеть до курантов!» Диетолог рассказала, как не объесться в Новый год
Анна Белоусова посоветовала москвичам встретить Новый год «по-красноярски», встать на коньки и избавиться от киснущих салатов.
Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, в какое время следует садиться за новогодний стол и что надо сделать сразу после боя курантов.
«Для того, чтобы не выходить из формы, новогодние праздники надо справлять правильно. Мы не садимся за стол в полдвенадцатого, экстренно, когда уже звонят куранты. Если мы в Москве, то за стол надо садиться «по Красноярску» хотя бы, часа за четыре до курантов. А к 12 ночи можно уже выпить шампанского и перейти к десерту, тогда мы точно не объедимся сильно на ночь», - сказала Белоусова.
По ее словам, не надо перебарщивать с салатами, чтобы они не скисли в первые дни 2022 года.
«И по финансам, и по большим компаниям мы на сегодняшний день особыми ресурсами не располагаем, потому что, с одной стороны COVID-19, с другой – все дорого. Поэтому нужно обязательно планировать свой новогодний стол так, чтобы не оставалось этих «мокнущих», несчастных салатов, которые закисают, чтобы не оставалось ничего лишнего, как минимум, на 2 января», - отметила диетолог.
Кроме того, Белоусова советует в Новый год обязательно гулять и кататься на коньках.
«Надо обязательно пойти погулять в процессе празднования Нового года, либо 1-2 января, наметить небольшую прогулку, а может даже большую, покататься на лыжах или на коньках», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в преддверии Нового года призвал заменить спиртные напитки лимонадом, а вместо затяжных застолий в новогодние каникулы - почитать книги и заняться спортом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной
- NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
- В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
- Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе
- В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч
- В ноябре от коронавируса в РФ умерли более 71 тысячи человек
- В России отменили обязательность техосмотра автомобилей
- В РФ смертность выросла за 11 месяцев на 18,5%
- Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
- Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru