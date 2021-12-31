«Успеть до курантов!» Диетолог рассказала, как не объесться в Новый год

Анна Белоусова посоветовала москвичам встретить Новый год «по-красноярски», встать на коньки и избавиться от киснущих салатов.

Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, в какое время следует садиться за новогодний стол и что надо сделать сразу после боя курантов.

«Для того, чтобы не выходить из формы, новогодние праздники надо справлять правильно. Мы не садимся за стол в полдвенадцатого, экстренно, когда уже звонят куранты. Если мы в Москве, то за стол надо садиться «по Красноярску» хотя бы, часа за четыре до курантов. А к 12 ночи можно уже выпить шампанского и перейти к десерту, тогда мы точно не объедимся сильно на ночь», - сказала Белоусова.

По ее словам, не надо перебарщивать с салатами, чтобы они не скисли в первые дни 2022 года.

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«И по финансам, и по большим компаниям мы на сегодняшний день особыми ресурсами не располагаем, потому что, с одной стороны COVID-19, с другой – все дорого. Поэтому нужно обязательно планировать свой новогодний стол так, чтобы не оставалось этих «мокнущих», несчастных салатов, которые закисают, чтобы не оставалось ничего лишнего, как минимум, на 2 января», - отметила диетолог.

Кроме того, Белоусова советует в Новый год обязательно гулять и кататься на коньках.

«Надо обязательно пойти погулять в процессе празднования Нового года, либо 1-2 января, наметить небольшую прогулку, а может даже большую, покататься на лыжах или на коньках», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в преддверии Нового года призвал заменить спиртные напитки лимонадом, а вместо затяжных застолий в новогодние каникулы - почитать книги и заняться спортом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиетологНовый Год
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