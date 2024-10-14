Успеть до 1 декабря: Дилеры прогнозируют рост спроса на электромобили в конце года
В летний период продажи автомобилей традиционно падают, однако осенью вероятно возрождение спроса на электрокары, сказал НСН гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.
Стоимость электромобилей из Китая в начале осени снизилась на 15%, поэтому до конца года может наблюдаться всплеск спроса на подобные машины, заявил в интервью НСН гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.
В сентябре 2024 года объем рынка продажи автомобилей сократился до 1,27 тысячи штук, снизившись на 28% относительно аналогичных показателей 2023 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Уточняется, что снижение спроса наблюдалась и в летние месяцы. Еремчук выделил две причины замедления рынка.
«В годовом выражении рынок сокращается третий месяц подряд, в июле продажи снижались на 1%, в августе на 12%. Исторически для автомобильного бизнеса лето - не лучшая пора года для продажи. Замедление также связано с ожиданиями потребителей, поскольку последние месяцы китайские автомобили, которые занимают самую большую долю продажи электромобилей в нашей стране, начали падать в цене в самом Китае. Продавцы, которые привезли их раньше, еще пытались продать машины по дорогой цене. Новые автомобили боялись везти, поскольку не знали, где будет дно по покупке. Также волновались и потенциальные покупатели, ожидавшие, когда цена упадет. В конце сентября стало понятно, что машины подешевели примерно на 15%, ниже не падают», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, скорее всего в ближайшие месяцы будет наблюдаться возрождение спроса на электромобили.
«Прогнозирую, что всплеск спроса будет до ноября-декабря, потому что с 1 января вводится увеличенный утилизационный сбор для электромобилей. Все, кто стремится купить автомобиль по выгодной цене, будут стараться делать это до 1 декабря, а январь-февраль скорее покажет некоторое снижение спроса. Приобретая автомобиль, важно успеть получить на него ПТС. Сейчас это занимает пару недель», - подытожил он.
Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева сообщила «Радиоточке НСН», что спрос на электромобили в России обрушило увеличение ввозных пошлин и утильсбора, при этом льготы и преференции в виде бесплатной парковки не помогают.
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