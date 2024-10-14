Успеть до 1 декабря: Дилеры прогнозируют рост спроса на электромобили в конце года

Как добавил собеседник НСН, скорее всего в ближайшие месяцы будет наблюдаться возрождение спроса на электромобили.

«Прогнозирую, что всплеск спроса будет до ноября-декабря, потому что с 1 января вводится увеличенный утилизационный сбор для электромобилей. Все, кто стремится купить автомобиль по выгодной цене, будут стараться делать это до 1 декабря, а январь-февраль скорее покажет некоторое снижение спроса. Приобретая автомобиль, важно успеть получить на него ПТС. Сейчас это занимает пару недель», - подытожил он.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева сообщила «Радиоточке НСН», что спрос на электромобили в России обрушило увеличение ввозных пошлин и утильсбора, при этом льготы и преференции в виде бесплатной парковки не помогают.

