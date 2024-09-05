АвтоВАЗ запустит в производство свой первый электрокар в сентябре

О начале производства на заводе в Ижевске первого электрокара АвтоВАЗа рассказал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

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По его словам, производство будет запущено в конце сентября. Электрокар Lada e-Largus станет первым российским электромобилем с батареей, произведенной в РФ.

Громак отметил, что на АвтоВАЗе намерены вслед за пассажирским универсалом выпустить и коммерческий. Предполагается, что машины будут отличаться разными батареями и грузоподъемностью.

Электромобиль будет разгонятся до «сотни» менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость составит 145 км/час.

Ранее «АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada на 42% за 8 месяцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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