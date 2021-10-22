Две трети россиян поддержали обязательную вакцинацию врачей
Больше половины граждан России выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19 для врачей, сообщает телеканал «360».
Об этом заявили 64% граждан. Еще 55% опрошенных поддержали требования по вакцинации до 80% персонала на предприятиях, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.
Введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест одобрили 56% опрошенных. Среди вакцинированных так думают 74%.
При серьезном ухудшении эпидемической ситуации 73% участников исследования будут выступать за предоставление делающим прививки работникам двух выходных за каждый компонент вакцины. Еще 68% положительно отнесутся к обязательным прививкам для чиновников, а 64% не против продажи билетов на самолеты только по QR-кодам.
Между тем обязательная вакцинация от COVID-19 стала одним из главных страхов россиян в третьем квартале 2021 года по данным доклада «Национального индекса тревожностей» Компании развития общественных связей (КРОС). В тройку самых тревожных явлений также вошли новая волна коронавируса и рост числа жестоких преступлений.
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