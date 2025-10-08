Ускоряют работу и снимают нагрузку: Как ИИ помогает врачам ставить диагнозы с точностью до 93%
Одним из ключевых направлений применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) становится медицина, диагнозы уже даются с точностью до 93%. Об этом заявил директор управления стратегического развития и партнёрств Института искусственного интеллекта AIRI Максим Кузнецов на панельной дискуссии «Образ совместного будущего России и Глобального Юга в мега-проектах» в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее».
«Мы разрабатываем модели для распознавания изображений, которые помогают врачам анализировать снимки, ускоряют их работу и снимают рутинную нагрузку», — отметил он.
По его словам, мультиагентная система, созданная на базе отечественной платформы Gigachat, показала высокие результаты в тестах на реальных медицинских кейсах.
«Наша система участвовала в исследовании, аналогичном тому, что проводила компания Microsoft, где искусственный интеллект решал сложные диагностические задачи. Мы достигли точности 93%, тогда как результаты Microsoft составили 85%. Это впечатляющий результат, подтверждающий технологическую состоятельность российских разработчиков и высокий уровень отечественной научной школы», — подчеркнул Кузнецов.
Он добавил, что конечная цель технологического развития заключается не только в демонстрации возможностей, но прежде всего в практической пользе для человека.
«В центре всей этой новой технологической реальности находится человек. Искусственный интеллект создается ради того, чтобы помогать людям. Недавно один из пользователей, пообщавшись с нашим медицинским помощником на базе Gigachat, получил предварительное определение гипертиреоза, которое затем подтвердили врачи. Это и есть наша главная мотивация — делать технологии, которые реально помогают человеку», — заключил эксперт.
II Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 7–8 октября в Национальном центре «Россия» в Москве. Запланировано около 50 мероприятий по трём тематическим трекам: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество».
