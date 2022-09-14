«Ускользнут через лазейку»: Названы минусы освобождения смертельно больных осужденных
Необходимо будет осуществлять четкий контроль за такими гражданами, отметил в эфире НСН член СПЧ Александр Брод.
Если законопроект об освобождении смертельно больных осужденных примут в России, то появится риск того, что осужденные будут использовать его как лазейку для избежания ответственности, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта об освобождении от наказания смертельно больных осужденных. По ее словам, необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен. Александр Брод считает, что такая инициатива заслуживает внимания, так как к таким людям необходимо проявлять гуманизм.
«Речь идет именно о тяжелобольных людях, некоторые из них порой не могут самостоятельно передвигаться. Конечно, всегда есть риск злоупотреблений, и, возможно, кто-то будет использовать это для лазейки с тем, чтобы ускользнуть от ответственности. Но для этого существует общественный контроль, ОНК, уполномоченные по правам человека и общественные советы при управлениях ФСИН. Поэтому в таком законопроекте следует обязательно прописать роль общественного контроля и контроля со стороны ведомства. Нельзя не учитывать эти обстоятельства, но гуманизм должен перевешивать в этих вопросах», - сказал Брод.
По его словам, люди, которые имеют смертельные заболевания, должны провести последние дни своей жизни с близкими, а не находиться в колонии.
«Сама идея правильная. Об этом ранее говорила и сама Москалькова, и Совет по правам человека при президенте РФ, и правозащитники. Есть категории людей с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими. Люди обреченные, какой смысл держать их в таких учреждениях… Они должны провести свои последние земные дни среди близких, надо проявлять гуманизм к таким людям. Поэтому сейчас нужно дождаться законопроекта, где будут определены категории этих лиц и дальше провести общественное обсуждение. Думаю, что никаких возражений не будет», - резюмировал Брод.
Так, Татьяна Москалькова сообщила, что суды сегодня освобождают порядка 50% смертельно больных граждан. По ее словам, такое решение суды мотивируют тем, что человек не понесет ту кару, которую должен был понести и может совершить еще одно преступление.
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