«Ускользнут через лазейку»: Названы минусы освобождения смертельно больных осужденных

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта об освобождении от наказания смертельно больных осужденных. По ее словам, необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен. Александр Брод считает, что такая инициатива заслуживает внимания, так как к таким людям необходимо проявлять гуманизм.

«Речь идет именно о тяжелобольных людях, некоторые из них порой не могут самостоятельно передвигаться. Конечно, всегда есть риск злоупотреблений, и, возможно, кто-то будет использовать это для лазейки с тем, чтобы ускользнуть от ответственности. Но для этого существует общественный контроль, ОНК, уполномоченные по правам человека и общественные советы при управлениях ФСИН. Поэтому в таком законопроекте следует обязательно прописать роль общественного контроля и контроля со стороны ведомства. Нельзя не учитывать эти обстоятельства, но гуманизм должен перевешивать в этих вопросах», - сказал Брод.

По его словам, люди, которые имеют смертельные заболевания, должны провести последние дни своей жизни с близкими, а не находиться в колонии.