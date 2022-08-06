В Калмыкии сотрудники колонии подверглись нападению

«На территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия, второй впоследствии госпитализирован в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи и находится в тяжелом состоянии», - цитирует сообщение ТАСС.

При задержании преступники оказали сопротивление. На сотрудников колонии напали осужденные 2000 года рождения и 1994 года рождения, отбывавшие наказание по 3,5 года и 15 лет соответственно за совершение нескольких преступления, в том числе убийства.

Заключенные задержаны. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительного сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»), ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

