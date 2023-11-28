«Усилие над собой!»: Психолог рассказал, как не стать жертвой одиночества
Александр Колмановский заявил НСН, что одиночество может привести к депрессии и ряду заболеваний из-за стресса.
Одиночество может привести к депрессии и ряду заболеваний из-за стресса, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН. Он призвал граждан делать усилие над собой, чтобы окружать себя людьми.
Больше половины (54%) россиян чувствовали себя одинокими в последние шесть месяцев, мужчины переносили одиночество тяжелее, чем женщины (15% мужчин и только 7% женщин признали состояние одиночества ужасным), показал проведенный среди россиян опрос сервиса знакомств Mamba. Колмановский рассказал, какие люди «склонны» к одиночеству.
«Найти своего человека удается далеко не всем, даже тем, у кого эта «половина» уже есть. Чем больше человек окружен людьми, чем больше у него выбор, к кому пойти или кого пригласить в гости, тем больше вероятность, что среди них он свою «половину» встретит. Если он очень избирателен в отношении людей, то вероятность встречи уменьшается. Надо стараться делать усилие над собой, чтобы людям с тобой было хорошо, чтобы было комфортно. Надо поставить себя в положение человека, к которому всегда будут обращаться за помощью. Одиночество – это всегда отраженный свет, результат того, что ты вкладывал или не вкладывал в отношения», - объяснил он.
По его словам, именно при добровольном отказе от общения человек впадает в депрессию, ожидая, что кто-то сам обратит на него внимание.
«В депрессию человек чаще уходит именно тогда, когда он сидит на месте и ждет, кто же обратит на меня внимание, кто заинтересуется моим богатым внутренним миром. Одиночество – это стресс, стресс допускает психосоматику, в основе нашей психики и физиологии лежит то, что мы социально-организованное животное. Такое животное, оказавшись отлученным от стада, неизбежно заболевает и заканчивается это тем, чем заканчивается», - заключил собеседник НСН.
Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день. Об этом заявили сопредседатели комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения, которая будет заниматься изучением последствий одиночества и социальной изоляции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бородин призвал не раздражать людей возвращением Орбакайте
- Адвокат опроверг смерть экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
- СМИ: Еврокомиссия утвердила проект санкций в отношении российских алмазов
- Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера
- В Финляндии выкупят здание бывшего генконсульства России
- В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске
- СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО
- Оригинальную футболку SexPistols пытались украсть на выставке «Короля и Шута» в Петербурге
- Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска
- Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru