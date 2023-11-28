«Усилие над собой!»: Психолог рассказал, как не стать жертвой одиночества

«Найти своего человека удается далеко не всем, даже тем, у кого эта «половина» уже есть. Чем больше человек окружен людьми, чем больше у него выбор, к кому пойти или кого пригласить в гости, тем больше вероятность, что среди них он свою «половину» встретит. Если он очень избирателен в отношении людей, то вероятность встречи уменьшается. Надо стараться делать усилие над собой, чтобы людям с тобой было хорошо, чтобы было комфортно. Надо поставить себя в положение человека, к которому всегда будут обращаться за помощью. Одиночество – это всегда отраженный свет, результат того, что ты вкладывал или не вкладывал в отношения», - объяснил он.

По его словам, именно при добровольном отказе от общения человек впадает в депрессию, ожидая, что кто-то сам обратит на него внимание.

«В депрессию человек чаще уходит именно тогда, когда он сидит на месте и ждет, кто же обратит на меня внимание, кто заинтересуется моим богатым внутренним миром. Одиночество – это стресс, стресс допускает психосоматику, в основе нашей психики и физиологии лежит то, что мы социально-организованное животное. Такое животное, оказавшись отлученным от стада, неизбежно заболевает и заканчивается это тем, чем заканчивается», - заключил собеседник НСН.

Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день. Об этом заявили сопредседатели комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения, которая будет заниматься изучением последствий одиночества и социальной изоляции, передает «Радиоточка НСН».

