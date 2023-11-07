«Потеря интереса и апатия»: Названы симптомы эмоционального выгорания на работе

Депутаты в первом чтении одобрили исключение ОСАГО из обязательных документов для регистрации авто

Премьер-министр Португалии ушел с поста из-за заведенного против него дела о коррупции

«Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев поспорил с патриархом Кириллом о том, что русского делает русским любовь к посещению храмов

Социальный проект НСН «Кривая линия» получил много ответов от губернаторов и министров