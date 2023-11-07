«Потеря интереса и апатия»: Названы симптомы эмоционального выгорания на работе
Почти все распространенные симптомы эмоционального выгорания на работе чаще отмечают женщины, сказала в эфире НСН Наталья Голованова.
Об эмоциональном выгорании сотрудников свидетельствуют, в частности, нежелание работать и потеря интереса к работе, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в интервью НСН.
Накануне сервис «Работа.ру» выяснил, что в 2023 году 45% рекрутеров сообщили об увеличении количества выгоревших сотрудников. Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать, пишут «Известия». Голованова перечислила основные симптомы эмоционального выгорания.
«Мы опрашивали экономически активное население старше 18 лет, работающих россиян, 1600 респондентов. Был задан вопрос о том, какие три главных симптома свидетельствуют об эмоциональном выгорании на работе. На первом месте было нежелание работать и потеря интереса к работе. При этом 29% рабочих россиян уверены, что перегоревшие специалисты испытывают чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относит к симптомам эмоционального выгорания каждый четвертый. А 9% отмечают в выгоревших признаки агрессии и подавленного настроения. Еще 8% - потеря мотивации, 5% - депрессия и безынициативность», - сказала Голованова.
Она также рассказала, что почти все перечисленные симптомы эмоционального выгорания на работе чаще отмечают женщины. При этом, по словам Головановой, сотрудники считают, что бороться с выгоранием поможет отпуск.
«Интересно было в опросе то, что женщины более чутки к настроению окружающих. Почти все перечисленные симптомы эмоционального выгорания чаще отмечают женщины. Тех, кто считает одним из главных симптомов потерю мотивации и депрессию, больше среди мужчин. Кода мы задавали вопрос, как можно бороться с эмоциональным выгоранием, то самый распространенный ответ – это взять отпуск. Все остальные ответы – сменить работу, больше общаться с коллегами, делать перерывы, добиваться повышения зарплаты», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявил НСН, что эмоциональное выгорание – это обычное дело для большинства работающих людей. По его словам, выгорание часто появляется при столкновении с реальностью в виде рутины или конфликтов с коллегами, передает «Радиоточка НСН».
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