Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Подробности предложения НМИЦ НСН рассказала и Надежда Бабенко.

«Условия возвращения – на те же четверть ставки в течение длительного периода. Раньше конца новогодних праздников никого оперировать нам не удастся, включая тяжелых близнецов с Сахалина. Нам непонятна такая позиция Научного центра здоровья детей. Мы не понимаем, почему таким причудливым образом они выполняют требование Вероники Скворцовой, которое было совершенно другое», - возмутилась она.

Каабак отметил, что решением НМИЦ ставит под угрозу жизнь близнецов Кузнецовых. «Нам предложили частичную занятость, но внутри штата. А формирование отдела трансплантации отложено до конца января. Нам было предложено походить на работу по три часа в день, не занимаясь лечением детей, потому что это невозможно. И в январе, возможно, оформить отдел трансплантации. Но я боюсь, что Кузнецовых тогда уже на свете не будет. Самое главное – у нас нет решения для братьев Кузнецовых», - подчеркнул трансплантолог.

По словам Бабенко, предлагаемые условия не позволят обеспечить нуждающимся в операции детям необходимый уровень медобслуживания.

«Мы продолжаем бороться за тех детей, которых нужно было оперировать вчера. От должности зависят полномочия. На четверть ставки я не смогу обеспечить безопасность операции. Нужно ли сейчас бодаться с такой бюрократической структурой как НМИЦ, который совершенно точно не хочет заниматься этой программой. Я обескуражена и психически инвалидизирована результатами сегодняшней встречи с администрацией Центра здоровья детей», - посетовала собеседница НСН.

Каабак заявил, что пока не видит решения, как помочь Кузнецовым.

«Не знаю. У нас сегодня совещание в Морозовской больнице. Но я не уверен, что это тоже подходящее место для них», - сказал он.

Бабенко добавила, что они рассматривают вариант отъезда с Кузнецовыми за границу и трансплантации там.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН объяснил, почему Скворцова поручила восстановить уволенных из НМИЦ Каабака и Бабенко.

