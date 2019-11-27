Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Трансплантологи рассказали в эфире НСН о результатах встречи с администрацией Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Сегодня детские врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко встретились с администрацией Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Как рассказал в эфире НСН Михаил Каабак, результаты встречи в НМИЦ оказались не такими, как ожидали он и Надежда Бабенко. Теперь врачи намерены отправиться за границу.
«Результаты встречи нас расстроили. Мы не сможем в ближайшее время туда забрать сахалинских близнецов по причинам, не зависящим от администрации центра. Карантин до 2 декабря, после этого закрытие на мойку до конца новогодних праздников. Это делает невозможным лечение братьев Кузнецовых в центре здоровья детей. Это для нас было совершенно неожиданной новостью и неприемлемой. Мы вынуждены продолжать искать для них место, потому что их состояние в приоритете по сравнению с нашим благоустройством. Я считаю, что мы должны работать там, где можно лечить Кузнецовых. Если их нельзя лечить в НМИЦЗД, зачем нам туда устраиваться?», - риторически спросил медик.
Подробности предложения НМИЦ НСН рассказала и Надежда Бабенко.
«Условия возвращения – на те же четверть ставки в течение длительного периода. Раньше конца новогодних праздников никого оперировать нам не удастся, включая тяжелых близнецов с Сахалина. Нам непонятна такая позиция Научного центра здоровья детей. Мы не понимаем, почему таким причудливым образом они выполняют требование Вероники Скворцовой, которое было совершенно другое», - возмутилась она.
Каабак отметил, что решением НМИЦ ставит под угрозу жизнь близнецов Кузнецовых. «Нам предложили частичную занятость, но внутри штата. А формирование отдела трансплантации отложено до конца января. Нам было предложено походить на работу по три часа в день, не занимаясь лечением детей, потому что это невозможно. И в январе, возможно, оформить отдел трансплантации. Но я боюсь, что Кузнецовых тогда уже на свете не будет. Самое главное – у нас нет решения для братьев Кузнецовых», - подчеркнул трансплантолог.
По словам Бабенко, предлагаемые условия не позволят обеспечить нуждающимся в операции детям необходимый уровень медобслуживания.
«Мы продолжаем бороться за тех детей, которых нужно было оперировать вчера. От должности зависят полномочия. На четверть ставки я не смогу обеспечить безопасность операции. Нужно ли сейчас бодаться с такой бюрократической структурой как НМИЦ, который совершенно точно не хочет заниматься этой программой. Я обескуражена и психически инвалидизирована результатами сегодняшней встречи с администрацией Центра здоровья детей», - посетовала собеседница НСН.
Каабак заявил, что пока не видит решения, как помочь Кузнецовым.
«Не знаю. У нас сегодня совещание в Морозовской больнице. Но я не уверен, что это тоже подходящее место для них», - сказал он.
Бабенко добавила, что они рассматривают вариант отъезда с Кузнецовыми за границу и трансплантации там.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН объяснил, почему Скворцова поручила восстановить уволенных из НМИЦ Каабака и Бабенко.
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