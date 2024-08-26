Ущерб Минобороны по делу полковника ВСУ Храпача превысил ₽4,6 млн

Минобороны был был причинен ущерб на сумму более 4,6 млн рублей в результате действий полковника Дмитрий Храпача, сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

26 августа суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Храпача. Полковнику предъявлены обвинения по четырем эпизодам по статье о теракте.