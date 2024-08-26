Ущерб Минобороны по делу полковника ВСУ Храпача превысил ₽4,6 млн
Минобороны был был причинен ущерб на сумму более 4,6 млн рублей в результате действий полковника Дмитрий Храпача, сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.
26 августа суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Храпача. Полковнику предъявлены обвинения по четырем эпизодам по статье о теракте.
Следствие утверждает, что Храпач, возглавляющий 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду ВСУ, отдавал преступные приказы на ракетные удары по территории Белгородской области, в результате которых погибли люди и было повреждено имущество Минобороны.
В 2023 году Верховный суд ДНР признал Храпача виновным в организации обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня. Полковник был заочно арестован и приговорен к пожизненному лишению свободы, которое он будет отбывать в случае задержания в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru