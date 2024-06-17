Суд в Москве заочно арестовал украинского военного по делу о терроризме
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для командира украинской воинской части Николая Дзямана. Об этом Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.
По данным следствия, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Николай Дзяман, осознавая, что данный аппарат не предназначен для боевых действий, лишен вооружения и выполняет полет исключительно над российской территорией, отдал своим подчиненным приказ уничтожить его.
В результате это привело к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета, уточняет газета «Известия».
В отношении него выдвинуто обвинение по статье 205 ч. 3 п. «б» УК РФ за совершение террористического акта, приведшего к смерти человека. Дзяман объявлен в федеральный розыск, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru