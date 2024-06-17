Суд в Москве заочно арестовал украинского военного по делу о терроризме

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для командира украинской воинской части Николая Дзямана. Об этом Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Николай Дзяман, осознавая, что данный аппарат не предназначен для боевых действий, лишен вооружения и выполняет полет исключительно над российской территорией, отдал своим подчиненным приказ уничтожить его.