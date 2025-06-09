Не дублер «Госуслуг»: Как будет работать новый госмессенджер
Новая платформа заберет часть аудитории из Telegram, а в первую очередь там зарегистрируются чиновники, рассказал НСН Герман Клименко.
Государственный мессенджер заменит Telegram, но не станет дублировать систему «Госуслуги», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в разговоре с НСН.
Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. Он добавил, что к нему будет подключена авторизация через единую систему идентификации и аутентификации, если пользователи захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке. Эксперт отметил, новый продукт не будет похож на уже известные.
«”Госуслуги” всегда будут для частных лиц бесплатными, но мессенджеру нужно продавать рекламу, зарабатывать деньги. Было принято решение, что приложение должно быть игроком рынка, поэтому функции разделят: государственные услуги отдельно, а все остальное уже коммерческое, хотя “Госуслуги” идеально готовы, есть приложение, осталось только добавить мессенджер, и всем будет уже известно, кто пишет, даже электронная почта там тоже есть. После выхода нового продукта будет ущемлен в правах Telegram, в первую очередь, чиновникам скажут переходить на новую платформу, за ними туда перейдут все журналисты, которым необходимо с ними коммуницировать, а затем уже подтянутся и остальные пользователи», — резюмировал он.
Ранее эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН призвал пользователей готовиться к российскому программному обеспечению на гаджетах.
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