Не дублер «Госуслуг»: Как будет работать новый госмессенджер

Новая платформа заберет часть аудитории из Telegram, а в первую очередь там зарегистрируются чиновники, рассказал НСН Герман Клименко.

Государственный мессенджер заменит Telegram, но не станет дублировать систему «Госуслуги», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в разговоре с НСН.

Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. Он добавил, что к нему будет подключена авторизация через единую систему идентификации и аутентификации, если пользователи захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке. Эксперт отметил, новый продукт не будет похож на уже известные.

«Убийца Telegram?»: Клименко усомнился в успехе российского аналога WeChat
«”Госуслуги” всегда будут для частных лиц бесплатными, но мессенджеру нужно продавать рекламу, зарабатывать деньги. Было принято решение, что приложение должно быть игроком рынка, поэтому функции разделят: государственные услуги отдельно, а все остальное уже коммерческое, хотя “Госуслуги” идеально готовы, есть приложение, осталось только добавить мессенджер, и всем будет уже известно, кто пишет, даже электронная почта там тоже есть. После выхода нового продукта будет ущемлен в правах Telegram, в первую очередь, чиновникам скажут переходить на новую платформу, за ними туда перейдут все журналисты, которым необходимо с ними коммуницировать, а затем уже подтянутся и остальные пользователи», — резюмировал он.

Ранее эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН призвал пользователей готовиться к российскому программному обеспечению на гаджетах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МессенджерыГосударство и бизнесГосуслугиСоцсеть

Горячие новости

Все новости

партнеры