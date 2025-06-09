Государственный мессенджер заменит Telegram, но не станет дублировать систему «Госуслуги», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в разговоре с НСН.

Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. Он добавил, что к нему будет подключена авторизация через единую систему идентификации и аутентификации, если пользователи захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке. Эксперт отметил, новый продукт не будет похож на уже известные.