Уругвай готов закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»
Уругвай готов закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», власти ожидают нормативные документы от российской стороны. Об этом заявил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас в беседе с РИА Новости.
Глава Минздрава отметил, что Уругвай стремится добавить российский препарат в портфель вакцин «из-за хороших качеств». Кроме того, Салинас добавил, что стране было бы интересно иметь возможность производить «Спутник V».
В декабре глава МИД Уругвая Франсиско Карлос Бустильо Бонассо заявил, что российская вакцина значится в списке вакцин, которые Уругвай планирует закупать.
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