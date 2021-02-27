Уругвай готов закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Глава Минздрава отметил, что Уругвай стремится добавить российский препарат в портфель вакцин «из-за хороших качеств». Кроме того, Салинас добавил, что стране было бы интересно иметь возможность производить «Спутник V».

В декабре глава МИД Уругвая Франсиско Карлос Бустильо Бонассо заявил, что российская вакцина значится в списке вакцин, которые Уругвай планирует закупать.

