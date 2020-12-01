Уругвай может закупить российскую вакцину «Спутник V»

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава МИД страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам уругвайского министра, российский препарат значится в списке вакцин, которые планирует закупать правительство Уругвая. Однако окончательное решение о покупке «Спутника V» пока не принято.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований, массовая вакцинация россиян запланирована на январь-февраль 2021 года.

