Уровень реки Тобол у тюменского села Коркино вырос на метр
22 апреля 202419:17
Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского села Коркино за сутки вырос почти на метр, сообщил губернатор региона Александр Моор.
По его словам, подъем воды в реке Ишим остановился, сейчас уровень составляет 1058 см. За минувшие сутки наблюдается снижение на шесть сантиметров.
Сейчас в Тюменской области подтоплено 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
Ранее Александр Моор заявил о ликвидации протечки на дамбе в Ишиме, это место оперативно укрепили мешками с песком, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru