В Тюменской области сообщили об эвакуации из-за паводка в 14 селах
Заблаговременную эвакуацию населения начали в 14 населенных пунктах Викуловского района Тюменской области из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.
Как отметили власти с 22 апреля проводится упреждающая эвакуация в селах Балаганы, Викулово, Чебаклей, Борки, Калинино, Усть-Барсук, Бобры, Каргалы, Долгушино, Малышево, Поддубровное, Доставалово, Чуртан, а также в деревне Староборовая.
Ранее администрация Викуловского района предупредила о начале заблаговременной эвакуации в Викулово и Чебаклее, напоминает Ura.ru. Для населения создали пункт временного размещения. Кроме того, в Викулово организовали место размещения для животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru