В Тюменской области сообщили об эвакуации из-за паводка в 14 селах

Как отметили власти с 22 апреля проводится упреждающая эвакуация в селах Балаганы, Викулово, Чебаклей, Борки, Калинино, Усть-Барсук, Бобры, Каргалы, Долгушино, Малышево, Поддубровное, Доставалово, Чуртан, а также в деревне Староборовая.

Ранее администрация Викуловского района предупредила о начале заблаговременной эвакуации в Викулово и Чебаклее, напоминает Ura.ru. Для населения создали пункт временного размещения. Кроме того, в Викулово организовали место размещения для животных.

