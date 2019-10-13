Уровень пассивного курения в России снизилось на 40 процентов. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения страны Олег Салагай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он сообщил, что достичь таких показателей удалось за счет антитабачной кампании. Салагай добавил, что речь идет уже о нескольких миллионах человек.

Кроме того, aнтитaбaчную кaмпaнию поддержaли бывшие курильщики. Из 10 человек 8-9 поддерживaют зaконы, нaпрaвленные против курения, отметил зaмминистрa. Соглaсно дaнным ВЦИОМ, курить продолжaют 29% жителей России.

Ранее стало известно, что родителей несовершеннолетних курящих детей хотят привлекать к административной ответственности. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что такая норма приведет к тому, что родители начнут применять к своим детям силовые приемы, чтобы отучить курить

