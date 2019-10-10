Родителей курящих российских детей предложили штрафовать
МВД России выступило с инициативой о наказании родителей детей и подростков, уличенных в курении, пишут «Известия». Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Министерство предложило Роспотребнадзору до 23 октября направить в Минюст проект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, установив административную ответственность россиян за курение их детей, сообщает RT.
Отмечается, что в качестве наказания рассматриваются такие меры как предупреждение, штраф или арест на несколько суток.
Сейчас в рамках КоАП наказание за курение предусмотрено только для совершеннолетних россиян, которые делают это в запрещенных местах, напоминает Ura.ru
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