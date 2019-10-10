Родителей курящих российских детей предложили штрафовать

Министерство предложило Роспотребнадзору до 23 октября направить в Минюст проект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, установив административную ответственность россиян за курение их детей, сообщает RT.

Отмечается, что в качестве наказания рассматриваются такие меры как предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Сейчас в рамках КоАП наказание за курение предусмотрено только для совершеннолетних россиян, которые делают это в запрещенных местах, напоминает Ura.ru

