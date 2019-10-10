Адвокат: Из-за штрафов родителям придется бить курящих детей

«Мы хотим опять переложить ответственность на родителей — чтобы они контролировали, следили, нюхали одежду, волосы, чтобы они применяли какие-то методы, может быть, даже силовые к ребенку. В таком возрасте, если ребенок берет сигарету, его словами вряд ли уже убедишь — он уже состоявшийся человек, который самостоятельно принимает решения. Тут в пять-то лет ребенка не уговоришь есть кашу, потому что он хочет съесть бутерброд из Макдональдса. Мне кажется, это совершенно неправильно и этот вопрос нужно решать в другом направлении», — считает юрист.

Как пишут «Известия», норма может затронуть и других законных представителей курящих детей. Новый вид наказания, по данным издания, могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.