Адвокат: Из-за штрафов родителям придется бить курящих детей

10 октября 201909:32
Ольга Дворянова

Почётный адвокат России Людмила Айвар рассказала НСН, почему против инициативы МВД о наказании для родителей несовершеннолетних детей, которые курят.

Родителей несовершеннолетних курящих детей хотят привлекать к административной ответственности. Такое предложение разработало МВД, о нем говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что такая норма приведет к тому, что родители начнут применять к своим детям силовые приемы, чтобы отучить курить (слушайте аудио).

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«Мы хотим опять переложить ответственность на родителей — чтобы они контролировали, следили, нюхали одежду, волосы, чтобы они применяли какие-то методы, может быть, даже силовые к ребенку. В таком возрасте, если ребенок берет сигарету, его словами вряд ли уже убедишь — он уже состоявшийся человек, который самостоятельно принимает решения. Тут в пять-то лет ребенка не уговоришь есть кашу, потому что он хочет съесть бутерброд из Макдональдса. Мне кажется, это совершенно неправильно и этот вопрос нужно решать в другом направлении», — считает юрист.

Как пишут «Известия», норма может затронуть и других законных представителей курящих детей. Новый вид наказания, по данным издания, могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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ФОТО: pixabay.com
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