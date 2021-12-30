Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 77,2%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что на прошлой неделе показатели составили 76,6%.
В России за сутки выявлены 21 тысяча 73 новых случая заражения. Умерли - 926 человек. Выздоровели – 43 тысячи 4 человека.
По данным источника, по состоянию на 30 декабря, в РФ число россиян, вакцинировавшихся первым компонентом, составляет 78 миллионов 694 тысячи 436. Прошедших полную вакцинацию - 74 миллиона 539 тысяч 609 граждан.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
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Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru