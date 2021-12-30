Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 77,2%

По данным источника, по состоянию на 30 декабря, в РФ число россиян, вакцинировавшихся первым компонентом, составляет 78 миллионов 694 тысячи 436. Прошедших полную вакцинацию - 74 миллиона 539 тысяч 609 граждан.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.