Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 77,2%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что на прошлой неделе показатели составили 76,6%.

В России за сутки выявлены 21 тысяча 73 новых случая заражения. Умерли - 926 человек. Выздоровели – 43 тысячи 4 человека.

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По данным источника, по состоянию на 30 декабря, в РФ число россиян, вакцинировавшихся первым компонентом, составляет 78 миллионов 694 тысячи 436. Прошедших полную вакцинацию - 74 миллиона 539 тысяч 609 граждан.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияМедицинаИммунитет КоронавирусПодмосковье
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