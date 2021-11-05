Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48%, в стране провели около 57,26 млн полных циклов вакцинации. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57256745 раз», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач подчеркнула, что путем вакцинации можно сформировать коллективный иммунитет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru