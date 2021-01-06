Уровень экономической надежды россиян снизился до уровня 1998 года

Индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений, следует из данных исследования Gallup International, оказавшихся в распоряжении РБК.

Так, 47% опрошенных россиян считают, что текущий год принесет экономические проблемы, 40% ожидают, что он будет таким же, как и 2020-й и только 6% уверены, что 2021 год станет периодом экономического процветания. При этом 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Самый высокий уровень экономической надежды россиян был зафиксирован в 2006 году – 9 п.п. Низкие показатели зарегистрировали в 1998 (минус 41 п.п. и в 2008 (минус 39 п.п.).

Среди жителей планеты наиболее пессимистично были настроены жители Великобритании с индексом ниже минус 62 п.п., а также жители Болгарии и Италии – индекс экономических ожиданий в обеих странах оказался равен минус 59 п.п.

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В проведенном с ноября по декабрь 2020 года опросе приняли участие 38 тысяч респондентов из 41 страны мира.



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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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