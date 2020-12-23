Опрос: треть россиян ожидают сохранения курса рубля в 2021 году
23 декабря 202001:34
Около трети граждан России ожидают в предстоящем году сохранения курса рубля в диапазоне 70-80 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Еще 28% участников исследования ждут падения национальной валюты ниже 80 рублей за доллар.
Каждый пятый соотечественник заявил, что рубль укрепится в 2021 году до 65-70 за доллар.
Ранее главный аналитик компании ТелеТрейд Марк Гойхман рассказал о том, какими будут курсы валют в начале 2021 года, передает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru