Опрос: треть россиян ожидают сохранения курса рубля в 2021 году

Около трети граждан России ожидают в предстоящем году сохранения курса рубля в диапазоне 70-80 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Еще 28% участников исследования ждут падения национальной валюты ниже 80 рублей за доллар.

Каждый пятый соотечественник заявил, что рубль укрепится в 2021 году до 65-70 за доллар.