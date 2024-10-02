Уровень безработицы в России в августе остался на историческом минимуме 2,4%

Уровень безработицы в России в августе 2024 года продолжил оставаться на историческом минимуме 2,4% третий месяц подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

К концу августа 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицированы как безработные по методологии Международной организации труда. В докладе отмечается, что исторический минимум в 2,4% был впервые зафиксирован в июне и сохранялся на этом уровне в июле. Число безработных в августе снизилось до 1,841 млн человек по сравнению с 1,865 млн в предыдущем месяце.

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Росстат также сообщил, что на конец августа в службах занятости на учете находилось 0,4 млн незанятых граждан, из которых 0,3 млн получали пособие по безработице.

Исследование занятости и безработицы в России проводится по стандартам Международной организации труда, которая относит к безработным тех, кто активно ищет работу, нуждается в ней и готов приступить к труду. Общая численность рабочей силы в России в августе 2024 года составила 76,4 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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