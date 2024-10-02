Уровень безработицы в России в августе остался на историческом минимуме 2,4%

Уровень безработицы в России в августе 2024 года продолжил оставаться на историческом минимуме 2,4% третий месяц подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

К концу августа 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицированы как безработные по методологии Международной организации труда. В докладе отмечается, что исторический минимум в 2,4% был впервые зафиксирован в июне и сохранялся на этом уровне в июле. Число безработных в августе снизилось до 1,841 млн человек по сравнению с 1,865 млн в предыдущем месяце.