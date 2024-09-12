Глава Минтруда заявил о самой низкой безработице в РФ с 1992 года
Число безработных в России в настоящее время 1,9 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На Всероссийской неделе охраны труда он уточнил, что уровень безработицы в стране на данный момент всего 2,4% - это самый низкий показатель с 1992 года.
Министр отметил, что перед центрами занятости возникли серьёзные вызовы.
«Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки... минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — заключил Котяков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уже почти нет безработицы в результате экономической политики, которую проводит государство, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru