Глава Минтруда заявил о самой низкой безработице в РФ с 1992 года

Число безработных в России в настоящее время 1,9 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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На Всероссийской неделе охраны труда он уточнил, что уровень безработицы в стране на данный момент всего 2,4% - это самый низкий показатель с 1992 года.

Министр отметил, что перед центрами занятости возникли серьёзные вызовы.

«Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки... минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — заключил Котяков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уже почти нет безработицы в результате экономической политики, которую проводит государство, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрудРоссияБезработица

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