Глава Минтруда заявил о самой низкой безработице в РФ с 1992 года

На Всероссийской неделе охраны труда он уточнил, что уровень безработицы в стране на данный момент всего 2,4% - это самый низкий показатель с 1992 года.

Министр отметил, что перед центрами занятости возникли серьёзные вызовы.

«Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки... минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — заключил Котяков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уже почти нет безработицы в результате экономической политики, которую проводит государство, сообщает RT.

