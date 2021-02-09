Уровень безработицы в России достиг исторического максимума за 10 лет
Число занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 миллионов человек, что соответствует минимуму 2011 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.
Отмечается, что во время пандемии число трудящихся сократилось до 1,65 миллионов человек. Эксперты подчеркнули, что последний раз подобное сокращение рабочих мест наблюдалось только во время финансового кризиса в 2009 году.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что число сотрудников может сократиться повторно в марте. По его словам, в первую очередь это коснется сферы услуг и общепита. По данным Росстата, уровень безработицы в России за 2020 год вырос с 4,6 до 5,9%.
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