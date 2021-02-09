Уровень безработицы в России достиг исторического максимума за 10 лет

Число занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 миллионов человек, что соответствует минимуму 2011 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Отмечается, что во время пандемии число трудящихся сократилось до 1,65 миллионов человек. Эксперты подчеркнули, что последний раз подобное сокращение рабочих мест наблюдалось только во время финансового кризиса в 2009 году.