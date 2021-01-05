Назван максимальный размер пособия по безработице в 2021 году
5 января 202111:32
Правительство РФ приняло решение оставить без изменений размеры максимального и минимального размера пособий по безработице, сообщили в пресс-службе кабмина.
Размеры выплат составят 12 130 и 1500 рублей соответственно.
В правительстве отметили, что размер пособия будет составлять 75% от заработка в первые три месяца, но не выше 12 300 рублей. Следующие за этим периодом три месяца размер пособия не будет превышать пяти тысяч рублей или 60% от прежнего заработка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru