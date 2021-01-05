Назван максимальный размер пособия по безработице в 2021 году

Правительство РФ приняло решение оставить без изменений размеры максимального и минимального размера пособий по безработице, сообщили в пресс-службе кабмина.

Размеры выплат составят 12 130 и 1500 рублей соответственно.

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В правительстве отметили, что размер пособия будет составлять 75% от заработка в первые три месяца, но не выше 12 300 рублей. Следующие за этим периодом три месяца размер пособия не будет превышать пяти тысяч рублей или 60% от прежнего заработка.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоВыплатыБезработица
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