«Урок ОБЖ мертв»: Спасатель поддержал идею о медицинской подготовке в школах
Эдуард Халилов предложил изменить уроки по безопасности жизнедеятельности, добавив в программу нужные элементы.
Школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, заявил аттестованный спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН.
Сенатор Елена Шумилова и Российский Красный Крест предложили ввести в школьную программу начальную медицинскую подготовку для учащихся 9-11 классов. Халилов поддержал инициативу и объяснил, в каком формате можно будет построить такие уроки.
«Инициатива отличная, я думаю, что ее еще давно нужно было реализовать. Это важный навык для любого человека – как помочь тому, кто нуждается. Курсы по первой помощи обычно проходят в два дня, в выходные дни, суммарно около 20 часов. Этого достаточно, чтобы получить базовую теорию и базовую практику. Чем больше, тем лучше, двадцать часов минимум нужно потратить», - отметил Халилов.
По его словам, школьники смогут получить необходимые знания на уроках ОБЖ, но план занятий нужно пересмотреть.
«Знания и навыки по первой помощи должны быть интегрированы в урок по безопасности жизнедеятельности. Программа по оказанию первой помощи универсальна, есть варианты для детей, есть своя специфика. Нужны материалы, методички, практические занятия – как делать легочную реанимацию, останавливать кровь, как себя вести при травмах, переломах, ушибах, падениях, ожогах. Я сам этим занимаюсь и скажу, что те знания, которые я передавал людям, уже спасли не один десяток жизней», - рассказал собеседник НСН.
Халилов предложил полностью изменить программу уроков по безопасности жизнедеятельности, отметив, что она потеряла актуальность.
«К сожалению, урок ОБЖ мертв. Что на самом деле там нужно давать в плане безопасности на дороге, на воде, на высоте – это все не дается. Урок ОБЖ должен быть пересмотрен, переформатирован на новый лад, учитывая безопасность в интернете и многие другие вещи, которые сейчас актуальны», - добавил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой в рамках курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно.
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