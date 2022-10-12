В России предложили ввести обязательную медподготовку для старшеклассников

В школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку, заявила автор инициативы, сенатор Елена Шумилова «Известиям».



По ее словам, специальный курс может включать в себя обучение подростков навыкам, которые необходимы в экстренных ситуациях. Такое решение необходимо, учитывая участившиеся случаи нападения на школы.

Также она отметила, что в следующем году могут начать разрабатывать программу начальной военной подготовки в школах.

Начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой в рамках курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

