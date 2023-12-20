Юристы рассказали, какие товары сегодня могут выпускаться под брендом «Слово пацана»
Елена Гринь отметила, что товарный знак может использоваться для кондитерских изделий, фастфуда, снеков, канцелярских изделий и одежды.
Обозначение «Слово пацана» сегодня зарегистрировано в качестве товарного знака для кондитерских изделий, фаст-фуда, снеков, канцелярских изделий, одежды и благотворительной деятельности, заявила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени Кутафина (МГЮА), председатель Союза юристов-блогеров, юрист Елена Гринь в интервью НСН.
На фоне популярности сериала «Слово пацана» предприниматели массово подают заявки на регистрацию одноименного товарного знака, пишут «Ведомости». Отмечается, что московское ООО «Ритейл медиа» планирует выпускать под этим брендом косметику, сосиски, семечки, чипсы, кофе, чай, а также слабоалкогольные напитки. А издательство «Эксмо» - электронику и одежду. Гринь рассказала, какие из этих товаров могут появиться в ближайшее время.
«В настоящее время обозначение «Слово пацана» зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении 30 класса МКТУ, то есть кондитерских изделий, фастфуда, снеков, иных продуктов питания. Также имеется и другой товарный знак «Слово пацана», который действует сразу в отношении шести классов МКТУ, среди которых канцелярские изделия, одежда, ТВ, благотворительная деятельность, видео, подкасты и форумы, видеосъемка. В случае если товарный знак будет использоваться в деятельности, которая уже находится под охраной, потребуется согласие правообладателя. Как правило, в таких случаях заключается лицензионный договор и выплачивается вознаграждение», - объяснила она.
При этом юрист предостерегла всех желающих от регистрации лишних классов товаров.
«Использовать максимально имеющиеся классы МКТУ при регистрации товарного знака нецелесообразно. Так, рекомендуется выбрать классы, в которых действительно будет задействован бренд. В противном случае лицо зарегистрирует товарный знак на классы, в которых бренд использовать не будет, что может повлечь досрочное прекращение действия товарного знака по иску лиц, которые действительно работают или планируют работу в соответствующих сферах», - добавила собеседница НСН.
У создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не было прав на использование товарного знака «Слова пацана», им пришлось заплатить за лицензию владельцу одноименного YouTube-канала Роману Трофимову. Об этом сообщил Forbes. У кинокомпании Toomuch Production, которая выпустила сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», к моменту окончания съемок также не было зарегистрированных прав на использование названия. Поэтому, указывает издание, в сентябре кинокомпании пришлось выкупить лицензию на бренд, передает «Радиоточка НСН».
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