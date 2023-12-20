Юристы рассказали, какие товары сегодня могут выпускаться под брендом «Слово пацана»

«В настоящее время обозначение «Слово пацана» зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении 30 класса МКТУ, то есть кондитерских изделий, фастфуда, снеков, иных продуктов питания. Также имеется и другой товарный знак «Слово пацана», который действует сразу в отношении шести классов МКТУ, среди которых канцелярские изделия, одежда, ТВ, благотворительная деятельность, видео, подкасты и форумы, видеосъемка. В случае если товарный знак будет использоваться в деятельности, которая уже находится под охраной, потребуется согласие правообладателя. Как правило, в таких случаях заключается лицензионный договор и выплачивается вознаграждение», - объяснила она.

При этом юрист предостерегла всех желающих от регистрации лишних классов товаров.

«Использовать максимально имеющиеся классы МКТУ при регистрации товарного знака нецелесообразно. Так, рекомендуется выбрать классы, в которых действительно будет задействован бренд. В противном случае лицо зарегистрирует товарный знак на классы, в которых бренд использовать не будет, что может повлечь досрочное прекращение действия товарного знака по иску лиц, которые действительно работают или планируют работу в соответствующих сферах», - добавила собеседница НСН.

У создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не было прав на использование товарного знака «Слова пацана», им пришлось заплатить за лицензию владельцу одноименного YouTube-канала Роману Трофимову. Об этом сообщил Forbes. У кинокомпании Toomuch Production, которая выпустила сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», к моменту окончания съемок также не было зарегистрированных прав на использование названия. Поэтому, указывает издание, в сентябре кинокомпании пришлось выкупить лицензию на бренд, передает «Радиоточка НСН».

