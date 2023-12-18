Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев расскажет о женских криминальных группировках. Об этом он сообщил в беседе с Forbes.
Писатель считает, что женский криминальный мир не менее опасный, чем мужской. По словам Гараева, идея книги о «бабских конторах» появилась уже давно.
Автор «Слова пацана» признался, что женщины неохотно рассказывали о своем криминальном прошлом, однако после успеха сериала они стали общительнее.
В интервью порталу 116.ru Гараев заявил, что бывшие участники казанских криминальных группировок высоко оценили сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Радиоточка НСН».
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