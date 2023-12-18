Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах

Писатель считает, что женский криминальный мир не менее опасный, чем мужской. По словам Гараева, идея книги о «бабских конторах» появилась уже давно.

Автор «Слова пацана» признался, что женщины неохотно рассказывали о своем криминальном прошлом, однако после успеха сериала они стали общительнее.

В интервью порталу 116.ru Гараев заявил, что бывшие участники казанских криминальных группировок высоко оценили сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Радиоточка НСН».

