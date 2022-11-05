Юристы предупредили россиян о возможном обмане в магазинах

Наиболее распространенный вариант обмана — это несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником, связанное с отсутствием контроля за продавцами.

«Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену, а по штрихкоду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какая-то лишняя позиция, которую человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрихкод», — пояснил юрист.

Он также напомнил, что часто кассиры не учитывают скидку на различные товары.

«Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки», — пояснил эксперт.

Так, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Владимир Винницкий уточнил, что в подобных ситуациях не всегда есть умысел - продавец магазина может просто ошибиться. Эксперт также напомнил, что покупатель может защищать свои права в любом случае.

