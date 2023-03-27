«Юристы и бухгалтеры»: 31% людей спокойно относятся к работе из отпуска
Россияне иногда готовы работать из отпуска, 31% граждан спокойно относятся к такой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Работа».
Так, сервис провел исследование, согласно которому, значительная часть работников, уходя в отпуск, все равно остается на связи: 43% регулярно проверяют почту, 60% — отвечают на звонки по работе.
В топ-3 специальностей, где часто требуется совмещать отдых с работой, вошли юристы (66%), специалисты в сфере консалтинга (60%) и бухгалтеры (54%).
Любой человек вне работы должен руководствоваться своими желаниями, иначе это приведет к стрессу, заявил ранее в беседе с НСН психолог Павел Жавнеров. Специалист отметил, что кто-то не может оторваться от рабочей рутины.
В свою очередь основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, что желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске.
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