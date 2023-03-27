«Юристы и бухгалтеры»: 31% людей спокойно относятся к работе из отпуска

Россияне иногда готовы работать из отпуска, 31% граждан спокойно относятся к такой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Так, сервис провел исследование, согласно которому, значительная часть работников, уходя в отпуск, все равно остается на связи: 43% регулярно проверяют почту, 60% — отвечают на звонки по работе.

В топ-3 специальностей, где часто требуется совмещать отдых с работой, вошли юристы (66%), специалисты в сфере консалтинга (60%) и бухгалтеры (54%).