Юрист заявил, что размер выплат по больничному увеличится в полтора раза
В России размер максимальных выплат по больничному листу увеличат в полтора раза, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста Ивана Соловьева.
По его словам, это произойдет в 2024 году. Спустя еще год выплаты окажутся вдвое выше действующих. В 2023 году максимальная сумма, которую получит сотрудник за день нахождения на больничном, составляет 2 тысячи 737 рублей, если у него от восьми лет и более страхового стажа.
В 2024 году размер выплат по больничному за один день составит более 4 тысяч 100 рублей, а в 2025 году — 5 тысяч 674 рубля.
В России с 1 ноября пересчитают ряд социальных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
- Космонавт Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов»
- Юрист заявил, что размер выплат по больничному увеличится в полтора раза
- СМИ: три мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика
- Правительство Дагестана: в городах и районах региона усилены меры безопасности
- Развожаев: силы ПВО отражают атаку БПЛА над Севастополем
- Израиль сообщил об обстреле со стороны Сирии
- Муфтий Дагестана назвал протесты в аэропорту Махачкалы ошибкой
- Вучич: Отказ вводить антироссийские санкции укрепил репутацию Сербии
- Минздрав Дагестана: в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru