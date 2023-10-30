Юрист заявил, что размер выплат по больничному увеличится в полтора раза

По его словам, это произойдет в 2024 году. Спустя еще год выплаты окажутся вдвое выше действующих. В 2023 году максимальная сумма, которую получит сотрудник за день нахождения на больничном, составляет 2 тысячи 737 рублей, если у него от восьми лет и более страхового стажа.

В 2024 году размер выплат по больничному за один день составит более 4 тысяч 100 рублей, а в 2025 году — 5 тысяч 674 рубля.

В России с 1 ноября пересчитают ряд социальных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

