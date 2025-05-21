Дэниэл Крэйг и Киллиан Мёрфи сыграют в новом фильме Дэмьена Шазелла

Дэниэл Крэйг и Киллиан Мёрфи получили предложения сняться в новом фильме Дэмьена Шазелла, в котором основное действие будет развиваться в тюрьме, сообщает Deadline.

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В настоящее время их агенты уже приступили к обсуждению всех условий будущих контрактов.

Названия у фильма пока нет, известно лишь, что это будет драма. Съемочный процесс начнется в конце 2025 года. Дистрибуцией займется студия Paramount.

Ранее «Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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