Дэниэл Крэйг и Киллиан Мёрфи сыграют в новом фильме Дэмьена Шазелла

В настоящее время их агенты уже приступили к обсуждению всех условий будущих контрактов.

Названия у фильма пока нет, известно лишь, что это будет драма. Съемочный процесс начнется в конце 2025 года. Дистрибуцией займется студия Paramount.

Ранее «Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

