Над семью российскими регионами сбили 39 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали еще 39 беспилотников ВСУ над семью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 8.00 до 11.30 мск... уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Военные сбили 30 дронов в Орловской области, три – в Рязанской, два – в Курской. Еще по одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 4 до 8 часов утра было ликвидировано 32 украинских беспилотника в Орловской, Брянской и Курской областях.

