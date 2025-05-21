Над семью российскими регионами сбили 39 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали еще 39 беспилотников ВСУ над семью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 8.00 до 11.30 мск... уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Военные сбили 30 дронов в Орловской области, три – в Рязанской, два – в Курской. Еще по одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 4 до 8 часов утра было ликвидировано 32 украинских беспилотника в Орловской, Брянской и Курской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru