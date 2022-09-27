Котяков: работодатели не будут платить взносы в Соцфонд за мобилизованных сотрудников

Работодатели не будут выплачивать взносы в Социальный фонд за сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

Текущее место работы сохранят за мобилизованными

Котяков пояснил, что сведения о приостановке трудового договора с такими работниками будут поступать в Пенсионный фонд России, а с 1 января 2023 года – в объединенный Социальный фонд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииСотрудникиРаботаМобилизацияМинтруд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры