Котяков: работодатели не будут платить взносы в Соцфонд за мобилизованных сотрудников
Работодатели не будут выплачивать взносы в Социальный фонд за сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.
Котяков пояснил, что сведения о приостановке трудового договора с такими работниками будут поступать в Пенсионный фонд России, а с 1 января 2023 года – в объединенный Социальный фонд.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru