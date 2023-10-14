Юрист Виноградов объяснил, за сбор каких грибов будет грозить тюрьма

Ранее вступил в силу закон об уголовной ответственности за умышленные уничтожение, повреждение, незаконную добычу и приобретение, сбор, хранение либо перевозку, пересылку или продажу растений и грибов из Красной книги РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Подобные нарушения будут наказываться сроком до четырех лет лишения свободы, а также штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Если данные действия совершаются лицом с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет», — отметил Виноградов, добавив, что в этом случае сумма штрафа составит до 2 млн рублей.

При этом в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой срок наказания увеличится до девяти лет. Как отметил эксперт, каждый эпизод будет рассматриваться в зависимости от размера причиненного экологического ущерба.

«Также важно наличие умысла: вряд ли уголовному преследованию будет подвергаться пенсионер, который случайно срезал краснокнижный гриб», — добавил Виноградов.

