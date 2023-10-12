«Оштрафуют за все»: Грибникам рекомендовали изучить Красную книгу своего региона
Полицейские могут штрафовать россиян за сбор грибов, похожих на краснокнижные, так как нет экспертов, кто занимался бы их идентификацией, отметил в эфире НСН миколог Михаил Вишневский.
Россиянам, которые занимаются сбором грибов, необходимо хорошо изучить Красную книгу своего региона, чтобы не нарушить закон, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в интервью НСН.
В четверг, 12 октября, вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор и оборот грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ. Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы, в случае приобретения или продажи в интернете или через СМИ - до пяти лет лишения свободы. Также вступают в силу административные штрафы за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу. Михаил Вишневский отметил, что у грибников теперь появилась новая задача.
«Цель и задача каждого грибника – это внимательно изучить Красную книгу своего региона и не собирать ничего похожего из того, что там описано. В случае Московской области – это несколько видов сыроежек, для Москвы – это подберезовик. Так что ни сыроежки, ни подберезовики, ни некоторые говорушки лучше больше не собирать. Поскольку нет ни экспертов, ни методов различия видов, то сотрудники полиции штрафовать будут за все похожее. Нужно учить и смотреть картинки», - сказал Вишневский.
Он отметил, что в Красной книге России находится порядка 30 видов грибов. При этом в Красных книгах субъектов РФ их более 200.
«В Красной книге России всего около 30 видов грибов. Из них в список, за который идет уголовное наказание, попал всего один вид грибов. Есть Красные книги субъектов РФ, которых штук 50, а субъектов больше 80. Где нет своей Красной книги, есть списки. Общее число грибов, которые находятся в региональных Красных книгах, более 200. За них как раз и будет наказание», - указал собеседник НСН.
Кроме того, миколог заявил, что нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. По его словам, сбор плодов с грибницы способствует ее лучшему распространению и размножению.
«Нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. Это организмы, которые живут совсем не по тем правилам, по которым живут и охраняются растения и животные. Был установлен научный факт, что сбор плодов с грибницы улучшает ее и способствует лучшему распространению и размножению. То есть, не разрешая собирать грибы мы ухудшаем состояние грибницы. Но что ж делать… Это соответствует уровню образования министерства экологии и прочих, принимающих решения», - резюмировал Вишневский.
Так, пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщала, что к сбору запрещены, в частности, полубелый гриб, подберезовик разноцветный, сыроежка разнолистная, паутинник фиолетовый, трутовик овечий, грибная капуста, саркосома шаровидная и черный трюфель, передает «Радиоточка НСН».
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