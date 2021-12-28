Юрист Трещев: Ведьм никогда не узаконят в России
По его словам, слишком много примеров мошеннических схем, слишком мало доказательств способностей колдунов.
В ближайшей перспективе в России узаконивание колдовства невозможно из-за мошенничества, заявил юрист Александр Трещёв в пресс-центре НСН.
«Мошенничество – это хищение чужого имущества. В русском языке слово «ведьма» никогда не будут воспринимать позитивно. Сегодня все определяется деньгами, нет таких денег, которые позволят ввести это в лексикон. Это люди, которые живут в придуманном мире. В России невозможно, это никогда не будет узаконено в ближайшей перспективе. Слишком большое количество негативно настроенных людей», - рассказал он.
Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.
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