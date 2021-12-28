Кураев оправдал Святую инквизицию и сжигание ведьм

Богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.

«Новая европейская наука получила поддержку церкви, потому что это позволяло объяснить мир без духов стихий и так далее, механическими способами. Методы инквизиции безусловно подлежат инквизиции. Никто не был замучен, те люди, которые были жертвами инквизиции, серьезными учеными не были. Выяснилось, что 80% - это обвинения протестантизма. И только 5% - это колдовские процессы. Печальных смертных приговоров было не так уж много.При этом это замена внесудебных расправ. Инквизиция - это все-таки гласный суд», - рассказал он.

Проблема реабилитации «ведьм» поднимается во многих странах Европы. Появившееся в новостях сообщение о реабилитации почти 4000 ведьм Бельгии, казненных более 300 лет назад взбудоражило и российских колдунов. Тут же начали появляться петиции о реабилитации магов в России.

Напомним, что в Европе это уже не первый случай, например, ранее в Бельгии реабилитировали «последнюю» ведьму, а в декабре 2020 года католическая церковь немецкого города Эйхштетт в Баварии извинилась за казнь сразу 400 «ведьм».

